Defesa-central Ibrahima Ba assina pelo Sporting por cinco anos

"O Sporting Clube de Portugal contratou Ibrahima Ba para a equipa principal de futebol. O defesa-central, de 21 anos, chega a Alvalade oriundo do Famalicão e assinou um contrato válido até 2031, tendo uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros", pode ler-se na nota publicada.

O defesa manifestou-se feliz por ter assinado com o clube verde e branco: "Sei que usar a camisola do Sporting traz uma grande responsabilidade e vou continuar a trabalhar. Estou pronto para deixar tudo em campo. O Sporting é dos melhores clubes do mundo e fico feliz por usar esta camisola. Obrigado ao presidente e ao staff pela confiança que estão a ter comigo".



Nas declarações aos meios do clube, Ibrahima Ba salientou o apoio e a ajuda dados pelos adeptos à equipa, manifestando ainda o desejo de entrar para a família 'leonina' e contribuir para a conquista do campeonato.



A participação do Sporting na fase de Liga da Liga dos Campeões não foi esquecida pelo defesa-central, que deseja que os 'leões' se apresentem em bom nível.



Já sobre como se define dentro de campo foi claro: "Sou um jogador rápido e forte fisicamente que defende bem".



"Já joguei contra o Sporting ao serviço do Famalicão e agora vou defender estas cores no Estádio José Alvalade. Tenho muita vontade de jogar pelo Sporting. Quando joguei contra a equipa, não foi fácil, porque é difícil jogar contra aqueles adeptos e aquele apoio", afirmou ainda, lembrando os momentos em que defrontou a equipa de Alvalade:



O defesa-central chegou ao Famalicão na temporada 2024/25, com um contrato válido por cinco anos, proveniente dos franceses do Valenciennes, pelos quais jogou uma temporada por empréstimo dos senegaleses do AJEL Rufisque, clube no qual se formou.



Ao serviço do Famalicão, Ibrahima Ba disputou 39 jogos e marcou quatro golos.