Defesa do Sporting Ousmane Diomande punido com dois jogos de castigo

O central costa-marfinense, de 21 anos, foi expulso com cartão vermelho direto por agressão a Fábio Vieira já no período de descontos do encontro da 21.ª jornada da I Liga de futebol, disputada no Estádio do Dragão e que terminou com um empate 1-1.



Diomande vai, assim, falhar a receção do campeão e líder isolado da I Liga ao Arouca, no sábado, bem como a deslocação ao terreno do AVS, agendada para 23 de fevereiro.



Na mesma altura do jogo, também o colega de equipa Matheus Reis foi expulso pelo árbitro João Pinheiro, da associação de Braga, mas neste caso devido à acumulação de cartões amarelos, e foi castigado com um jogo, falhando a partida com os arouquenses.



Fonte do Sporting disse à Lusa que o clube vai recorrer dos castigos de Diomande e Matheus Reis para o pleno do Conselho de Disciplina da FPF.