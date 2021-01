Dérbi lisboeta Sporting-Benfica a 1 de fevereiro, uma segunda-feira, às 21h30

O organismo que dirige o futebol profissional luso revelou o calendário das rondas 15, 16 e 17, destacando-se o jogo entre os `leões`, que lideram o campeonato, com 36 pontos, e as `águias`, em terceiro lugar, a quatro pontos, tal com o FC Porto, segundo.

Na 15.ª ronda, o Benfica será o primeiro dos candidatos ao título a competir, recebendo o Nacional na segunda-feira às 17h30, antes do encontro entre o Farense e o FC Porto, previsto para as 20h15.

Na terça-feira, o Sporting visita o Boavista, às 21h15, depois do Sporting de Braga, com quem disputa no sábado a final da Taça da Liga, receber o Gil Vicente, às 19h45.

Calendário das últimas três jornadas da primeira volta:

15.ª JORNADA

- Domingo, 24 janeiro:

Marítimo - Paços de Ferreira, 15h00

Moreirense - Portimonense, 17h30

Famalicão - Vitória de Guimarães, 20h15

- Segunda-feira, 25 janeiro:

Belenenses SAD - Tondela, 14h30

Rio Ave - Santa Clara, 16h30

Benfica -- Nacional, 17:30.

Farense - FC Porto, 20h15

- Terça-feira, 26 janeiro:

Sporting de Braga - Gil Vicente, 19h45

Boavista - Sporting, 21h15

16.ª JORNADA

- Sábado, 30 janeiro:

Nacional - Famalicão, 15h30

Tondela - Farense, 18h00

Portimonense - Boavista, 20h30

- Domingo, 31 janeiro:

Vitória de Guimarães - Marítimo, 15h00

- Segunda-feira, 1 fevereiro:

Santa Clara - Belenenses SAD, 17h00

FC Porto - Rio Ave, 19h00

Moreirense - Sporting de Braga, 19h45

Sporting - Benfica, 21h30

- Terça-feira, 2 fevereiro:

Gil Vicente - Paços de Ferreira, 20h15

17.ª JORNADA

- Quinta-feira, 4 fevereiro:

Farense - Santa Clara, 15h00

Belenenses SAD - FC Porto, 19h00

Sporting de Braga - Portimonense, 21h00

Famalicão - Moreirense, 21h30

- Sexta-feira, 5 fevereiro:

Rio Ave - Nacional, 17h00

Benfica - Vitória de Guimarães, 19h00

Marítimo - Sporting 19h00

Paços de Ferreira - Tondela, 21h00

Boavista - Gil Vicente, 21h00