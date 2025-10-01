Derrota com sabor `amargo` do Sporting em Nápoles

Para o início do segundo tempo, Rui Borges mexeu na equipa. Fez entrar Pedro Gonçalves e Luis Suárez para os lugares de Geny Catamo e Francisco Trincão.





À passagem da hora de jogo grande penalidade contra o Nápoles. Maxi Araújo foi derrubado por Politano. Da marca dos 11 metros, Luis Suárez não tremeu e não falhou. O colombiano marcou de pé direito e enganou Milinkovic-Savic restabelecendo a igualdade em Nápoles. Penálti tradicional, bola para um lado, guarda-redes para o outro.

O Sporting ainda tentou reagir ao golo sofrido e Morten Hjulmand, de cabeça no coração da área, proporcionou a defesa da noite a Milinkovic-Savic. O guarda-redes sérvio evitou o golo do empate ao Sporting.

Rui Borges fez uma revolução no onze do Sporting para o jogo frente ao Nápoles. Foram cinco as alterações em relação ao desafio no terreno do Estoril para a I Liga. As duas equipas iniciaram a partida numa toada morna, de estudo, e o primeiro remate, se se pode chamar remate, surgiu na sequência de um canto e após um corte de cabeça de Quenda, De Bruyne ensaiou o tiro, mas a bola saiu sem perigo pela linha final.À passagem do minuto 11, o Sporting chegou com algum perigo à área napolitana. Belo desenho ofensivo entre Quenda e Fresneda, o espanhol ganhou a linha e cruzou rasteiro para a zona onde estava Ioannidis, mas Juan Jesus afastou o perigo. Pouco depois João Simões ensaiou um remate de longe, mas a bola saiu fraca e fácil para o guarda-redes napolitano Milinkovic-Savic.A equipa napolitana ia praticando um jogo de paciência, a tentar encontrar espaço na defesa do Sporting, e essa paciência deu frutos. Ao minuto 35 a equipa italiana marcou. Perda de bola do Sporting perto da área napolitana e num rápido contra-ataque De Bruyne isolou Rasmus Höjlund que, frente ao guarda-redes Rui Silva, não perdoou. O Nápoles estava melhor na partida e noutro contra golpe quase dobrava o marcador. Valeu uma excelente estirada de Rui Silva a defender um remate colocado de Politano.O técnico do Sporting voltou a mexer na equipa e entraram Alisson e De Bast para os lugares de Ioannidis e do lesionado Quaresma. Conte também mexeu e fez entrar Neres, ex-Benfica, e Lang para os lugares de Politano e McTominay.Num rápido contra-ataque do Sporting, Quenda podia ter feito melhor, mas preferiu rematar. Milinkovic-Savic segurou bem. No minuto seguinte Pedro Gonçalves teve no pé direito a oportunidade de dar a volta ao resultado, mas o remate saiu por cima da baliza. Pote estava em excelente posição e podia ter feito bem melhor. Perdeu-se uma grande oportunidade para a equipa leonina.Na próxima jornada, o Sporting, que soma três pontos, recebe os franceses do Marselha, em 22 de outubro, enquanto o Nápoles vai até Eindhoven para defrontar o PSV, no dia anterior, após ter somado os primeiros três pontos na competição diante dos leões.