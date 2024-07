Diogo Branquinho reforça andebol do Sporting

”, disse o jogador, citado pelo clube.Diogo Branquinho, ponta esquerda, de 29 anos, chega ao Sporting depois de sete épocas consecutivas no FC Porto, clube que este ano perdeu a hegemonia na modalidade para os "leões", após cinco campeonatos consecutivos.Pelo FC Porto, Branquinho, que conta com 93 internacionalizações, conquistou quatro campeonatos, palmarés a que junta um título de campeão pelo ABC Braga, que também representou por quatro épocas, proveniente do São Bernardo.