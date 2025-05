Diomande falha treino do Sporting

O central, de 21 anos, lesionou-se e foi substituído aos 25 minutos do jogo com o Vitória de Guimarães, disputado no sábado, da 34.ª e última jornada da I Liga, que a equipa lisboeta venceu por 2-0, o que lhe permitiu sagrar-se bicampeã nacional.



Nuno Santos, Daniel Bragança e João Simões, lesionados de longa data, também falharam o regresso dos "leões" aos treinos, ao contrário de Ricardo Esgaio, que trabalhou sob a direção do treinador Rui Borges durante aquele período, apesar de estar suspenso para a final da prova.



O Sporting, que conquistou 17 vezes a Taça de Portugal, a última em 2018/19, defronta no domingo o Benfica, recordista de títulos, com 26 troféus, na final da Taça de Portugal de 2024/25, em jogo com início às 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras.