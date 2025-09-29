Diomande regressa aos treinos do Sporting a dois dias da deslocação a Nápoles
O defesa costa-marfinense Ousmane Diomande treinou hoje com o plantel principal do Sporting, após recuperar de lesão, a dois dias dos leões defrontarem o Nápoles para a Liga dos Campeões, informou o bicampeão português de futebol.
O habitual titular no eixo da defesa da equipa comandada por Rui Borges não compete desde 08 de agosto, dia em que o emblema ‘verde e branco’ bateu o Casa Pia por 2-0, na ronda inaugural da I Liga portuguesa, mas poderá voltar às opções na quarta-feira.
No boletim clínico do clube lisboeta constam apenas o ala Nuno Santos e o médio Daniel Bragança.
O próximo treino está agendado para terça-feira, às 10:00, novamente na Academia, em Alcochete, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, enquanto a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os napolitanos acontece pelas 18:45 (horas em Lisboa), no Estádio Diego Armando Maradona.
O Sporting, que na estreia na fase da liga venceu os cazaques do Kairat Almaty, por 4-1, e Nápoles, derrotado na estreia pelos ingleses do Manchester City (2-0), enfrentam-se na quarta-feira, a partir das 20:00.
