Doumbia emprestado pelo Sporting ao Huesca

Doumbia, de 22 anos, chegou ao Sporting em janeiro de 2019, proveniente dos russos do Akhmat Grozny, e assinou com o clube de Alvalade um contrato até 2024, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.O Huesca, atual 15.º classificado da Liga espanhola, refere que”.O médio não entrava nas opções do treinador Rúben Amorim, depois de ter participado em 35 jogos pelos "leões", não tendo marcado qualquer golo.

No Huesca vai ser companheiro do português Luisinho e do hondurenho Jonathan Toro, que representou o Tondela.