“Dragões” em mudança tentam chegar-se aos “leões”

Melhor ataque e defesa da I Liga, com 56 golos marcados e 15 sofridos, o Sporting lidera com 50 pontos, contra 44 do Benfica, segundo classificado e anfitrião do Moreirense no sábado, enquanto o FC Porto é terceiro com 42, dois sobre o Sporting de Braga, quarto.O regresso às vitórias aconteceria aquando da estreia de Anselmi na visita ao campeão israelita Maccabi Telavive (1-0), da oitava e última ronda da fase de liga da Liga Europa, e qualificou o FC Porto para o play-off de acesso aos ‘oitavos’ da competição.A equipa estruturou-se taticamente em "3-4-3", em detrimento do "4-2-3-1" utilizado pelos antecessores do argentino, mas voltou a ceder na segunda-feira, ao empatar com o Rio Ave em Vila do Conde (2-2), após recuperar de desvantagens, no encerramento da 20.ª jornada da I Liga, na qual já não estava quatro encontros sem ganhar desde 2000/01.





Ausências e regressos



Privado de Otávio Ataíde, suspenso, e Martim Fernandes, Iván Marcano e Marko Grujić, todos por lesão, o FC Porto testa a sua invencibilidade caseira para o campeonato - nove triunfos e um empate - frente ao Sporting, que não conta há meses com Pedro Gonçalves e Nuno Santos e viu Geny Catamo sair lesionado na receção vitoriosa ao Farense (3-1).



Nesse encontro também não estiveram Hidemasa Morita, que se ressentiu de problemas físicos anteriores, e Viktor Gyökeres, autor de 34 tentos em 33 jogos esta época e melhor marcador da I Liga, com 22 golos, cuja disponibilidade tem sido gerida pelo treinador Rui Borges.



O expectável regresso à competição do médio japonês e do avançado sueco aumenta a confiança dos "leões", recém-apurados para o play-off da Liga dos Campeões e invictos a nível interno dentro do tempo regulamentar com o ex-treinador do Vitória de Guimarães.