Eduardo Quaresma operado a fratura na face e promete regressar em breve

"Sportinguistas, já fui operado e correu tudo bem. Agradeço todas as mensagens que me enviaram de força e carinho. Vemo-nos em breve", escreveu nas redes sociais o central, que já está em casa e a recuperar.

O defesa saiu de maca do relvado do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, depois de ter chocado com o médio do Vitória de Guimarães Samu Silva, com o brasileiro Rómulo a entrar para o seu lugar, quando decorria o minuto 67.

O bicampeão nacional português, que foi afastado da prova pelos minhotos (2-1), não se pronunciou sobre a operação, mas manifestou apoio ao central igualmente através das redes sociais: "A família sportinguista está contigo, Edu. Força, leão".

A imprensa nacional indica que o jogador de 23 anos só deverá regressar à competição no final do mês, provavelmente a tempo de ser opção para o encontro no País Basco, frente ao Athletic Bilbau, da oitava e última ronda da fase de liga da Liga dos Campeões.

Até lá, irá falhar as receções ao Casa Pia, da 18.ª jornada da I Liga, e Paris Saint-Germain, referente à `Champions`, bem como a deslocação a Arouca, para 19.ª ronda do campeonato.

O treinador Rui Borges tem mais outros dois defesas centrais ausentes: Ousmane Diomande está a representar a Costa do Marfim na Taça das Nações Africanas e o belga Zeno Debast está lesionado, sendo que relegou o neerlandês Jeremiah St. Juste para a equipa B no início da época.