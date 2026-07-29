Eduardo Quaresma renova com o Sporting





(Com Lusa)

“É um sentimento de orgulho e o sinal de que o Sporting tem vindo a confiar no meu trabalho ao longo dos anos. Sinto-me em casa, sinto-me bem e estou feliz com esta renovação”, afirmou o jogador, citado pelos ‘leões’, numa altura em que tem capitaneado a equipa na pré-temporada.Eduardo Quaresma, de 24 anos, acumula 104 jogos, quatro golos e três assistências no Sporting, pelo qual se estreou em 2019/20, tendo conquistado três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.“Ganhar títulos no Sporting não é cansativo, é dos melhores sentimentos do mundo. Marcar a história num clube tão grande como este é motivo de orgulho e procuro todos os anos ganhar todos os títulos”, reconheceu.Natural do Barreiro, o defesa-central, que também já atuou como lateral-direito, cumpriu quase toda a formação no Sporting e vai para a sexta época no conjunto principal, no qual se fixou a partir de 2023/24, após os empréstimos ao então primodivisionário Tondela (2021/22) e aos alemães do Hoffenheim (2022/23).“Foram dois anos difíceis mentalmente, mas fui um guerreiro e consegui dar a volta por cima. Não evoluí assim tanto como jogador, mas mentalmente. Tornei-me mais adulto e era isso que o ‘mister’ [Ruben Amorim] procurava na altura. Não tinha a ver com qualidade ou empenho”, lembrou.Eduardo Quaresma tem sido o capitão do Sporting na pré-época e revelou que se inspira no também central uruguaio Sebastián Coates e no médio dinamarquês Morten Hjulmand, que envergou a braçadeira ‘leonina’ nas últimas duas épocas, antes de rumar aos espanhóis do Atlético de Madrid.“Foram dois capitães diferentes, mas são grandes exemplos que procuro seguir. Ainda falo muito com eles e sei da responsabilidade. Era um sonho de pequenino e sinto-me muito orgulhoso”, concluiu, agradado com a integração dos reforços na equipa treinada por Rui Borges, que venceu todos os jogos de pré-época e está a “criar uma família muito boa e unida”.O Sporting enfrenta os ingleses do Nottingham Forest, na sexta-feira, no Algarve, no último encontro de preparação, e vai estrear-se oficialmente em 2026/27 com a visita ao Estrela da Amadora, em 08 de agosto, para a jornada inaugural da I Liga.