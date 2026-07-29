Sporting
Futebol Nacional
Eduardo Quaresma renova com o Sporting
O defesa-central Eduardo Quaresma renovou contrato com o Sporting até junho de 2031, acrescentando três anos ao anterior vínculo, anunciou o clube lisboeta.
“É um sentimento de orgulho e o sinal de que o Sporting tem vindo a confiar no meu trabalho ao longo dos anos. Sinto-me em casa, sinto-me bem e estou feliz com esta renovação”, afirmou o jogador, citado pelos ‘leões’, numa altura em que tem capitaneado a equipa na pré-temporada.
Eduardo Quaresma, de 24 anos, acumula 104 jogos, quatro golos e três assistências no Sporting, pelo qual se estreou em 2019/20, tendo conquistado três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.
“Ganhar títulos no Sporting não é cansativo, é dos melhores sentimentos do mundo. Marcar a história num clube tão grande como este é motivo de orgulho e procuro todos os anos ganhar todos os títulos”, reconheceu.
Natural do Barreiro, o defesa-central, que também já atuou como lateral-direito, cumpriu quase toda a formação no Sporting e vai para a sexta época no conjunto principal, no qual se fixou a partir de 2023/24, após os empréstimos ao então primodivisionário Tondela (2021/22) e aos alemães do Hoffenheim (2022/23).
“Foram dois anos difíceis mentalmente, mas fui um guerreiro e consegui dar a volta por cima. Não evoluí assim tanto como jogador, mas mentalmente. Tornei-me mais adulto e era isso que o ‘mister’ [Ruben Amorim] procurava na altura. Não tinha a ver com qualidade ou empenho”, lembrou.
Eduardo Quaresma tem sido o capitão do Sporting na pré-época e revelou que se inspira no também central uruguaio Sebastián Coates e no médio dinamarquês Morten Hjulmand, que envergou a braçadeira ‘leonina’ nas últimas duas épocas, antes de rumar aos espanhóis do Atlético de Madrid.
“Foram dois capitães diferentes, mas são grandes exemplos que procuro seguir. Ainda falo muito com eles e sei da responsabilidade. Era um sonho de pequenino e sinto-me muito orgulhoso”, concluiu, agradado com a integração dos reforços na equipa treinada por Rui Borges, que venceu todos os jogos de pré-época e está a “criar uma família muito boa e unida”.
O Sporting enfrenta os ingleses do Nottingham Forest, na sexta-feira, no Algarve, no último encontro de preparação, e vai estrear-se oficialmente em 2026/27 com a visita ao Estrela da Amadora, em 08 de agosto, para a jornada inaugural da I Liga.
Eduardo Quaresma, de 24 anos, acumula 104 jogos, quatro golos e três assistências no Sporting, pelo qual se estreou em 2019/20, tendo conquistado três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.
“Ganhar títulos no Sporting não é cansativo, é dos melhores sentimentos do mundo. Marcar a história num clube tão grande como este é motivo de orgulho e procuro todos os anos ganhar todos os títulos”, reconheceu.
Natural do Barreiro, o defesa-central, que também já atuou como lateral-direito, cumpriu quase toda a formação no Sporting e vai para a sexta época no conjunto principal, no qual se fixou a partir de 2023/24, após os empréstimos ao então primodivisionário Tondela (2021/22) e aos alemães do Hoffenheim (2022/23).
“Foram dois anos difíceis mentalmente, mas fui um guerreiro e consegui dar a volta por cima. Não evoluí assim tanto como jogador, mas mentalmente. Tornei-me mais adulto e era isso que o ‘mister’ [Ruben Amorim] procurava na altura. Não tinha a ver com qualidade ou empenho”, lembrou.
Eduardo Quaresma tem sido o capitão do Sporting na pré-época e revelou que se inspira no também central uruguaio Sebastián Coates e no médio dinamarquês Morten Hjulmand, que envergou a braçadeira ‘leonina’ nas últimas duas épocas, antes de rumar aos espanhóis do Atlético de Madrid.
“Foram dois capitães diferentes, mas são grandes exemplos que procuro seguir. Ainda falo muito com eles e sei da responsabilidade. Era um sonho de pequenino e sinto-me muito orgulhoso”, concluiu, agradado com a integração dos reforços na equipa treinada por Rui Borges, que venceu todos os jogos de pré-época e está a “criar uma família muito boa e unida”.
O Sporting enfrenta os ingleses do Nottingham Forest, na sexta-feira, no Algarve, no último encontro de preparação, e vai estrear-se oficialmente em 2026/27 com a visita ao Estrela da Amadora, em 08 de agosto, para a jornada inaugural da I Liga.
(Com Lusa)