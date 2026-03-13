Eleições no Sporting. Bruno Sá e Frederico Varandas candidatos à presidência

Os sócios com quotas em dia, mais de 75 mil votantes, vão poder dirigir-se ao Pavilhão João Rocha e exercer o direito de voto.



Foram apresentadas duas listas para eleger os novos órgão sociais do clube leonino.



A Lista A é representada por Bruno Sá, empresário de 45 anos, proprietário do restaurante o ‘Cantinho do Sá’, perto do estádio de Alvalade e frequentado por vários adeptos do Sporting.



Sob o lema “É possível”, Bruno Sá propôs- se a trazer a democracia de volta ao clube de Alvalade. Acusou o atual presidente de ser “alérgico a pessoas”, de ter vendido o Sporting a “clientes” e de não respeitar os sócios.



O candidato afirmou também ter receio de ser uma espécie de “Troika” do Sporting, acusando Frederico Varandas de aumentar o passivo e as dívidas aos fornecedores e de não se preocupar com a sustentabilidade financeiro da estrutura leonina.



Na Lista B está Frederico Varandas. É presidente do Sporting desde 2018, assumindo o cargo após a tumultuosa passagem de Bruno de Carvalho pelos ‘Leões’, especialmente depois do ataque à Academia de Alcochete. É candidato a um terceiro mandato e claro favorito a renovar os poderes de que dispõe. Fez bandeira da sua candidatura o trabalho realizado nos últimos oito anos.



Para além da estabilização financeira do clube de Alvalade, o que levou a uma valorização do clube no todo, Frederico Varandas lembrou os resultados desportivos conseguidos nos últimos anos, principalmente a conquista de três campeonatos, para além de uma Supertaça, duas Taças de Portugal e três Taças da Liga. Faz parte da direção mais titulada de sempre dos Leões e apelou ao voto para que o Sporting continue a ser a maior “potência desportiva” em Portugal, alicerçado não só no futebol, lembrando que o clube ainda luta pelo tricampeonato, mas também nas modalidades.



Um ato eleitoral que vem no seguimento da derrota da equipa verde e branco na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Bodo/Glimt, por 3-0, e num fim-de-semana em que não vai jogar para o campeonato, com a partida frente ao Tondela a ser adiada.



Os sócios leoninos poderão dirigir-se este sábado ao Pavilhão João Rocha, perto do Estádio de Alvalade entre as 09h00 e as 20h00, alturas em que as urnas estarão abertas. Quem for eleito, irá assumir a 44.ª presidência do atual bicampeão nacional e também detentor da ‘dobradinha’.