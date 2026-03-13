Eleições no Sporting. Sócios escolhem hoje Bruno Sá ou Frederico Varandas para a presidência

A Lista A é representada por Bruno Sá, empresário de 45 anos, proprietário do restaurante o ‘Cantinho do Sá’, perto do estádio de Alvalade e frequentado por vários adeptos do Sporting.





Na Lista B está Frederico Varandas. É presidente do Sporting desde 2018, assumindo o cargo após a tumultuosa passagem de Bruno de Carvalho pelos ‘Leões’, especialmente depois do ataque à Academia de Alcochete.





Cerca de 5.600 sócios votaram até às 14:00



A afluência às urnas até à 14h00 somam já cerca de 5.600 sócios, adiantou o presidente da Mesa de Assembleia Geral (MAG).



“Já votaram hoje, aqui, presencialmente, cerca de 1.600 [5.600] pessoas”, afirmou João Palma no segundo ponto de situação à imprensa, junto à entrada para a fila de voto.



Mais à frente, questionado sobre a quantos votos correspondia esse número de votantes, o dirigente corrigiu o lapso, confirmando que “já votaram 5.600 pessoas”.



Sem ter, em sua posse, dados oficiais sobre as eleições de 2018, as mais concorridas de sempre do clube de Alvalade, nas quais o atual presidente, Frederico Varandas, foi eleito para o seu primeiro mandato, Palma admitiu, no entanto, que “teriam já votado mais pessoas a esta hora” nesse ano.



“Na altura houve uma mobilização grande. Como o Sporting passava, na altura, uma crise grave, com uma instabilidade muito grande, os sócios sentiram-se impelidos a responder de outra maneira nas eleições”, comparou.



Num momento em que a chuva tinha, há poucos minutos, começado a cair na zona do Estádio José Alvalade, o presidente da MAG mostrou-se confiante de que será “passageira” e apelou, mais uma vez, à mobilização dos sportinguistas.



“Esperemos que agora, a partir da tarde, a seguir a uma refeição reconfortante, num sábado, possam ganhar energias e vir votar, porque nós estamos à espera deles”, apelou João Palma.



O ato eleitoral decorre no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00, sendo que os sócios em espera a essa hora ainda vão poder votar, nos terminais eletrónicos instalados no recinto 'verde e branco', o único local de voto presencial.



Para este ato eleitoral são 75.817 os sócios com direito de voto, que representam um total de 303.324 votos, uma vez que no Sporting o número de votos por associado aumenta com a sua antiguidade.



Frederico Varandas, que se tornou o presidente com mais troféus nacionais no futebol masculino ao serviço do clube, com nove, vai tentar ser eleito para um terceiro mandato e encabeça a Lista B, com Bruno Sorreluz, também conhecido por Bruno Sá, a apresentar-se pela primeira vez como candidato à presidência dos 'verde e brancos' liderando a Lista A. A afluência às urnas até à 14h00 somam já cerca de 5.600 sócios, adiantou o presidente da Mesa de Assembleia Geral (MAG).“Já votaram hoje, aqui, presencialmente, cerca de 1.600 [5.600] pessoas”, afirmou João Palma no segundo ponto de situação à imprensa, junto à entrada para a fila de voto.Mais à frente, questionado sobre a quantos votos correspondia esse número de votantes, o dirigente corrigiu o lapso, confirmando que “já votaram 5.600 pessoas”.Sem ter, em sua posse, dados oficiais sobre as eleições de 2018, as mais concorridas de sempre do clube de Alvalade, nas quais o atual presidente, Frederico Varandas, foi eleito para o seu primeiro mandato, Palma admitiu, no entanto, que “teriam já votado mais pessoas a esta hora” nesse ano.“Na altura houve uma mobilização grande. Como o Sporting passava, na altura, uma crise grave, com uma instabilidade muito grande, os sócios sentiram-se impelidos a responder de outra maneira nas eleições”, comparou.Num momento em que a chuva tinha, há poucos minutos, começado a cair na zona do Estádio José Alvalade, o presidente da MAG mostrou-se confiante de que será “passageira” e apelou, mais uma vez, à mobilização dos sportinguistas.“Esperemos que agora, a partir da tarde, a seguir a uma refeição reconfortante, num sábado, possam ganhar energias e vir votar, porque nós estamos à espera deles”, apelou João Palma.O ato eleitoral decorre no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00, sendo que os sócios em espera a essa hora ainda vão poder votar, nos terminais eletrónicos instalados no recinto 'verde e branco', o único local de voto presencial.Frederico Varandas, que se tornou o presidente com mais troféus nacionais no futebol masculino ao serviço do clube, com nove, vai tentar ser eleito para um terceiro mandato e encabeça a Lista B, com Bruno Sorreluz, também conhecido por Bruno Sá, a apresentar-se pela primeira vez como candidato à presidência dos 'verde e brancos' liderando a Lista A.





Foto: António Cotrim - Lusa

Frederico Varandas "re-recandidato"





O atual presidente leonino é novamente candidato a um terceiro mandato e claro favorito a renovar os poderes de que dispõe. Fez bandeira da sua candidatura o trabalho realizado nos últimos oito anos.



Para além da estabilização financeira do clube de Alvalade, o que levou a uma valorização do clube no todo, Frederico Varandas lembrou os resultados desportivos conseguidos nos últimos anos, principalmente a conquista de três campeonatos, para além de uma Supertaça, duas Taças de Portugal e três Taças da Liga. Faz parte da direção mais titulada de sempre dos Leões e apelou ao voto para que o Sporting continue a ser a maior “potência desportiva” em Portugal, alicerçado não só no futebol, lembrando que o clube ainda luta pelo tricampeonato, mas também nas modalidades.





Frederico Varandas antes de votar pediu aos associados do clube que “compareçam em força” para votar nas eleições para os órgãos sociais da instituição, vincando que “não se pode ficar em casa”.



“Espero que os sócios compareçam em força, este é o dia mais importante enquanto associado, em que se define quem vai governar o clube nos próximos quatro anos. Não se pode ficar em casa,”, afirmou o presidente e candidato à presidência do clube de Alvalade junto ao Pavilhão João Rocha, ainda antes de votar. “É virem e dizerem o que querem, independentemente de o momento do clube ser bom ou mau. A principal missão dos sócios é cuidar do Sporting e este é o momento mais importante, o voto”, insistiu, com convicção. “Espero que os sócios compareçam em força, este é o dia mais importante enquanto associado, em que se define quem vai governar o clube nos próximos quatro anos. Não se pode ficar em casa,”, afirmou o presidente e candidato à presidência do clube de Alvalade junto ao Pavilhão João Rocha, ainda antes de votar. “É virem e dizerem o que querem, independentemente de o momento do clube ser bom ou mau. A principal missão dos sócios é cuidar do Sporting e este é o momento mais importante, o voto”, insistiu, com convicção.





Bruno Sorreluz destaca a importancia do ato para o clube e fala em "romaria de sócios"

O candidato Bruno Sorreluz considera que as eleições para os órgãos sociais do Sporting representam “um dia muito importante” para o clube e destacou a “romaria de sócios” que constituem a sua “grande essência”.



“Só queria dizer que é um dia muito importante para o Sporting. Para mim é uma alegria muito grande ver aqui esta romaria de sócios ao pavilhão e à volta do clube. Para mim, é a grande essência do Sporting”, afirmou o concorrente pela presidência do clube de Alvalade junto ao Pavilhão João Rocha, logo após ter votado por volta das 11:00.



Bruno Sorreluz não se mostrou preocupado com o resultado eleitoral, defendendo que a sua prioridade está no “amor pelo Sporting”, deixando a decisão nas mãos dos associados dos ‘verdes e brancos’ e na “democracia”.



“Isto é o amor pelo Sporting. Hoje, por isso, é desfrutar e os sócios é que decidem, como sempre, a democracia. E é muito importante que os sócios voltem a sentir-se parte do clube, é isso que defendo e é por eles que estou aqui”, recordou.

O candidato Bruno Sorreluz considera que as eleições para os órgãos sociais do Sporting representam “um dia muito importante” para o clube e destacou a “romaria de sócios” que constituem a sua “grande essência”.“Só queria dizer que é um dia muito importante para o Sporting. Para mim é uma alegria muito grande ver aqui esta romaria de sócios ao pavilhão e à volta do clube. Para mim, é a grande essência do Sporting”, afirmou o concorrente pela presidência do clube de Alvalade junto ao Pavilhão João Rocha, logo após ter votado por volta das 11:00.“Isto é o amor pelo Sporting. Hoje, por isso, é desfrutar e os sócios é que decidem, como sempre, a democracia. E é muito importante que os sócios voltem a sentir-se parte do clube, é isso que defendo e é por eles que estou aqui”, recordou.





Os sócios com quotas em dia, mais de 75 mil votantes, vão poder dirigir-se ao Pavilhão João Rocha e exercer o direito de voto.Foram apresentadas duas listas para eleger os novos órgão sociais do clube leonino.Sob o lema “É possível”, Bruno Sá propôs- se a trazer a democracia de volta ao clube de Alvalade. Acusou o atual presidente de ser “alérgico a pessoas”, de ter vendido o Sporting a “clientes” e de não respeitar os sócios.O candidato afirmou também ter receio de ser uma espécie de “Troika” do Sporting, acusando Frederico Varandas de aumentar o passivo e as dívidas aos fornecedores e de não se preocupar com a sustentabilidade financeiro da estrutura leonina.Os sócios leoninos poderão dirigir-se este sábado ao Pavilhão João Rocha, perto do Estádio de Alvalade entre as 09h00 e as 20h00, alturas em que as urnas estarão abertas. Quem for eleito, irá assumir a 44.ª presidência do atual bicampeão nacional e também detentor da ‘dobradinha’.