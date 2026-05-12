Entrada na `Champions` fecha campeonato, após manutenção e consagração do FC Porto

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) deu conta de que o segundo lugar na 92.ª edição do campeonato nacional vai disputar-se no sábado, a partir das 20:30, quando o Sporting receber o Gil Vicente e o Benfica visitar o Estoril Praia, enquanto o Famalicão recebe o Alverca.



O jogo dos famalicenses têm de ser à mesma hora da partida dos gilistas, uma que vez que as duas formações ainda lutam pelo quinto lugar, que pode dar acesso às competições europeias, caso o Sporting conquiste a Taça de Portugal.



O encerramento da competição, no sábado, começa com o jogo da festa da conquista do 31.º título de campeão do FC Porto, na receção aos açorianos do Santa Clara, a partir das 15:30, seguindo-se a comemoração popular, com a tradicional celebração na Avenida dos Aliados, no centro da cidade portuense.



Moreirense e o lanterna-vermelha AFS dividem o mesmo horário, num jogo sem especial motivo de interesse, que serve para a despedida do emblema que joga na Vila das Aves, após ter imposto a segunda derrota da temporada aos novos campeões nacionais.



A ‘luta’ pela manutenção, entre Nacional, 14.º com 31 pontos, que já não desce diretamente, Estrela da Amadora e Casa Pia, 15.º e 16.º, respetivamente, com 29, e Tondela, penúltimo com 28, está marcada para as 18:00.



A essa hora, na Madeira, o Nacional recebe o Vitória de Guimarães, o Casa Pia defronta o Rio Ave, em Rio Maior, o Tondela visita o Arouca e o Estrela da Amadora joga no campo do Sporting de Braga.



Depois de sete jogos em simultâneo na penúltima jornada, a LPFP agendou a totalidade da 34.ª e última ronda para sábado, dia para a realização dos últimos nove dos 306 jogos da edição 2025/26 da I Liga, apesar de o Regulamento de Competições determinar que “os jogos correspondentes à penúltima e última jornadas de qualquer competição oficial a disputar por pontos devem ser realizados no mesmo dia e à mesma hora”.



