"Era muito tentador". Bruno Fernandes revela que esteve perto de assinar pelo Benfica

Esse episódio levou vários jogadores, incluindo Bruno Fernandes, a rescindir contrato após as agressões de adeptos a alguns membros do plantel.





"Houve essa possibilidade. O Benfica queria. Financeiramente, era muito tentador mudar-me para o Benfica. Acredito que, mesmo até hoje, foram muito poucos os jogadores que tiveram a oferta que eu tive. A nível financeiro era um contrato melhor do que o primeiro que tive aqui em Manchester", revelou o capitão do Manchester United, em entrevista ao Canal 11.

Bruno Fernandes permaneceu no Sporting até janeiro de 2020, altura em que se transferiu para o Manchester United por uma verba inicial de 55 milhões de euros.





Bruno Fernandes descreveu a oferta do Benfica como. No entanto, após ponderar a situação e ter uma conversa com a direção do Sporting na altura, optou por regressar ao clube e assinar um novo contrato, acabando por não se concretizar a transferência para o rival.