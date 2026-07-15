Erick Mendonça regressa à equipa de futsal do Sporting

Antes de sair para o clube catalão, o universal, de 30 anos, tinha estado cinco temporadas no Sporting, com o qual conquistou duas Ligas dos Campeões, três campeonatos, três Taças de Portugal, cinco Supertaças e duas Taças da Liga.



Em declarações aos canais do clube ‘verde e branco’, Erick Mendonça diz que este regresso “é mais especial”, até porque sente que nunca deixou o Sporting.



“Às vezes passamos tanto tempo aqui que não damos tanto valor. Quando sais e vês outras realidades, nem melhores, nem piores, só diferentes, acabas por dar outro valor principalmente quando é o clube do teu coração. Sentia que quando jogava pelo FC Barcelona, um clube que me acarinhou e que levo para sempre no meu coração, se o jogo estava mais apertado, aquele passo extra que sempre dei aqui, lá, parecia que custava mais a aparecer. Tem que ver com o amor ao clube”, afirmou.



Erick Mendonça começou a jogar futsal no Quinta dos Lombos e chegou ao Sporting ainda como júnior, fazendo a estreia como sénior em 2013/14, contando com passagens novamente pelo clube de Carcavelos e pelo Fundão antes de se afirmar definitivamente no Sporting em 2017/18.



Pela seleção portuguesa, Erick Mendonça conquistou um Mundial, um Europeu e uma Finalíssima Intercontinental.



