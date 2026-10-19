Escocês dirige Sporting-LASK Linz

(Com Lusa)

Walsh, de 35 anos, que é internacional desde 2018, terá os compatriotas Francis Connor e Daniel McFarlane como assistentes no encontro entre o vice-campeão português e o campeão austríaco, no Estádio José Alvalade, com início às 20:00, cabendo ao inglês Stuart Attwell desempenhar a função de videoárbitro (VAR).Os ‘leões’ não guardam boas recordações da única ocasião em que encontraram Walsh como árbitro principal, uma vez que foram derrotados por 3-1 na Alemanha, no estádio do Bayern de Munique, na sexta jornada da ‘Champions’ da época passada, numa partida em que até estiveram em vantagem.Na terça-feira, a receção do FC Porto aos neerlandeses do PSV Eindhoven, igualmente com início às 20:00, no Estádio do Dragão, será arbitrada pelo alemão Daniel Siebert, que será coadjuvado pelos compatriotas Jan Seidel e Rafael Foltyn, enquanto o VAR será o também germânico Sören Storks.O único árbitro português em ação na terceira jornada da mais importante prova europeia de clubes será Luís Godinho, que vai dirigir na quarta-feira o confronto entre os belgas do Club Brugge e os franceses do Lens, tendo Pedro Martins e Gonçalo Freire como assistentes, cabendo a função de VAR a André Narciso.Com duas vitórias nas duas jornadas inaugurais, sobre o Galatasaray (3-1) e o Lens (2-0), o Sporting é uma das equipas que está no topo da atual edição da Liga dos Campeões, em contraponto com o FC Porto, que perdeu os dois primeiros jogos na competição, frente ao Manchester City (2-0) e ao Betis (3-2).