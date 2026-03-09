Eslovaco Ivan Kruzliak arbitra visita do Sporting ao Bodo/Glimt

Em Bodo, na Noruega, Kruzliak vai ter como assistentes os compatriotas Branislav Hancko e Jan Pozor, com o alemão Bastian Dankert a ser o videoárbitro.



Kruzliak, de 41 anos, vai estar pela quarta vez num encontro dos ‘leões’, a primeira na Liga dos Campeões, depois de ter arbitrado a derrota com o PSV Eindhoven (3-2) em 2019/20, a vitória sobre o Midtjylland (4-0) em 2022/23 e o empate com o Young Boys (1-1) em 2023/24, em jogos da Liga Europa.



Depois de ter sido sétimo classificado na fase de liga da ‘Champions’, o Sporting garantiu o apuramento direto para os oitavos de final, nos quais encontra o Bodo/Glimt, que afastou o Inter Milão nos play-offs, com um agregado de 5-2.



O encontro da primeira mão está marcado para quarta-feira, às 20:00, com o Sporting a receber o Bodo/Glimt em 17 de março, às 17h45.