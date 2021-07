Espanhol José Marsà deixa FC Barcelona para reforçar equipa B do Sporting

“José Marsà é a mais recente contratação da equipa B do Sporting Clube de Portugal para a nova época. O defesa-central, de 19 anos, assinou esta sexta-feira contrato com o emblema de Alvalade até 2024 e fica com uma cláusula de rescisão cifrada em 45 milhões de euros”, comunicou o emblema ‘verde e branco’ no sítio oficial na Internet.



O defesa central esquerdino revelou que optou pelos 'leões', devido à aposta na formação, e mostrou-se conhecedor da realidade do clube.



“Estive 13 anos no FC Barcelona, mas falaram-me muito bem da formação do Sporting CP. Foi também por isso que escolhi vir para cá. Assim que soube do interesse do Sporting, comecei a seguir os jogos do clube. Não só do futebol, mas também do futsal, por exemplo. Sei que foram campeões europeus”, observou Marsà, aos meios de comunicação do clube lisboeta.



Apesar de integrar a equipa às ordens de Filipe Celikkaya, Marsà não esquece que na equipa principal tem o compatriota Pedro Porro.



“O sucesso que ele teve aqui levou-o a ser convocado para a seleção espanhola. Isso deu-me ainda mais vontade de vir, pois sei que também posso chegar à seleção principal”, concluiu.