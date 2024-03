Essugo suspenso por 30 dias face aos incidentes no final do Guimarães-Sporting

O jogador que representa os ‘flavienses’ desde janeiro, por empréstimo dos ‘leões’, foi também multado em 1.020 euros, ao abrigo do artigo 145.º do regulamento disciplinar da Liga, número 02, alínea b, que visa as “agressões praticadas pelos jogadores contra os membros dos órgãos da estrutura desportiva, elementos da equipa de arbitragem, observadores, delegados da Liga Portugal, dirigentes ou delegados ao jogo de outros clubes, agentes de segurança pública e treinadores”.



O central Luís Neto, do Sporting, esteve igualmente envolvido nos acontecimentos que marcaram o encontro no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, em 09 de dezembro, que os vimaranenses venceram por 3-2, na 13.ª jornada do campeonato, mas acabou por ser absolvido das acusações.



“A conduta que lhe era imputada foi objeto de análise por elementos da equipa de arbitragem, em toda a sua extensão, conforme ficou demonstrado nos autos, tendo aplicação no caso vertente a ‘field of play doctrine’, ficando o Conselho de Disciplina impossibilitado de decidir sobre tal conduta”, refere o documento.



Já os funcionários dos minhotos Arnaldo Silva e Ricardo Matos foram ambos multados em 800 euros.