Essugo troca o Sporting pelo Chelsea

”, reconheceu o médio, de 20 anos, à Sporting TV.O Chelsea confirmou a contratação de Dário Essugo, numa movimentação avaliada em 22,3 milhões de euros (ME) fixos, que já tinha sido revelada pelo Sporting em março, quando o atleta estava cedido ao Las Palmas, recém-despromovido à II Liga espanhola.”, notou o médio, que assinou com o emblema do extremo português Pedro Neto até 2033.Escolhendo como momentos mais marcantes na formação leonina a conquista do título nacional de sub-15, em 2018/19, e a estreia pelo conjunto B, em 2021/22, Dário Essugo evocou a noite de 20 de março de 2021, quando debutou pela equipa principal do clube.”, disse.Dário Essugo estreou-se sob orientação de Ruben Amorim, atual técnico dos ingleses do Manchester United, com o qual participou nas conquistas de três campeonatos (2020/21, 2023/24 e 2024/25), num total de 25 embates repartidos pelas últimas cinco temporadas.”, reiterou o médio, que enfrentou duas despromoções consecutivas aquando dos empréstimos ao Desportivo de Chaves e ao Las Palmas nas últimas duas épocas e desejou voltar ao Sporting no futuro.