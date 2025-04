Ex-Sporting Jefferson acredita na conquista do bicampeonato

Marcou pelos canarinhos Jefferson defesa que veio depois a representar o Sporting várias épocas. Em entrevista ao jornalista da Antena 1 Nuno Matos lembra que esse golo marcou-lhe para sempre a carreira.Agora, à distância e com a costela leonina presente, torce pelo bicampeonato e acha que ainda é cedo para contas embora o embate na Luz possa ser crucial.A época do Sportibg teve precalços depois de um arranque espetacular, mas a saída de Ruben Amorim foi um erro assim como o recrutamento de João Pereira.A pressão sobre as arbitragens vai aumentar até fim de campeonato. Jeffersson não entende e defende o fim do VAR.