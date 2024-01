Extremo Afonso Moreira renova com o Sporting até 2028

O extremo Afonso Moreira renovou contrato com o Sporting até 2028, ficando com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

O futebolista, de 18 anos, estreou-se esta temporada na equipa principal do Sporting, na primeira jornada da I Liga, frente ao Vizela, tendo ainda sido utilizado num jogo da Taça da Liga e noutro da Taça de Portugal.



"É o concretizar de um sonho de menino e só me cabe a mim retribuir esta oportunidade", disse Afonso Moreira, em declarações ao site do clube.



Nascido em Lamego, Afonso Moreira começou a jogar pelo Sporting em alguns torneios com oito, nove anos, segundo o próprio, juntando-se aos 'leões' em definitivo em 2017/18, como infantil.