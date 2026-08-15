Extremo australiano Nestory Irankunda assina pelo Sporting

“O Sporting Clube de Portugal assegurou a contratação de Nestory Irankunda, que assinou um contrato válido até 2031 com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros", informou o clube lisboeta, através do seu site oficial, já depois de o treinador Rui Borges ter antecipado publicamente, na quinta-feira, a contratação do extremo.



O Sporting ainda não revelou oficialmente os valores envolvidos no negócio.



Irankunda, de 20 anos, jogou na temporada passada ao serviço do Watford, tendo anotado quatro golos e quatro assistências em 40 jogos (22 como titular) pelos ‘hornets’ no segundo escalão do futebol inglês.



"Aceitei a proposta graças às conversas que tive com as pessoas da estrutura do Clube. O projecto pareceu-me muito bom e, obviamente, o Sporting é um clube de topo com uma grande história. (...) Quando me falaram no Sporting, foi Sporting até ao fim", afirmou, em declarações divulgadas pelo emblema lisboeta.



Com a ambição de "ganhar títulos" e "fazer história" no conjunto 'verde e branco', Irankunda definiu-se como um jogador "poderoso, muito rápido e capaz de saltar muito alto", além de "marcar e dar a marcar à equipa".



Após sair do Adelaide United, da Austrália, o extremo teve a primeira experiência na Europa nas equipas secundárias do Bayern Munique, que o emprestou aos suíços do Grasshopper em 2024/25.



O jovem jogador esteve recentemente ao serviço da seleção australiana no Mundial2026, marcando um golo, na estreia, com a Turquia (2-0), e atuando de início em três dos quatro encontros que os ‘socceroos’ disputaram na competição, até serem eliminados pelo Egito nos 16 avos de final.



É o oitavo reforço do plantel ‘leonino’ para a temporada 2026/27, após as chegadas de Ibrahima Ba, Silas Andersen, Sergi Altimira, Pedro Lima, Issa Doumbia, Rodrigo Zalazar e Jesse Derry.



