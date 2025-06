Extremo brasileiro Alisson Santos assina pelo Sporting até 2030

"Do Castelo de Leiria para o Castelo de São Jorge: Alisson Santos é reforço do Sporting Clube de Portugal, tendo assinado até 2030 com uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros", avançaram os `leões` no seu sítio na Internet.

Formado no Vitória, do estado brasileiro da Bahia, de onde é natural, o atacante de 22 anos chegou à equipa sénior e representou, também, o Clube Náutico Capibaribe e o Figueirense por empréstimo.

Em 2024/2025, também por cedência, mudou-se para Portugal e representou o União de Leiria, somando seis golos em 18 jogos.

"É um sonho para mim e espero aproveitar, dar o meu máximo e ajudar o clube", lançou o futebolista, após a apresentação oficial, garantindo estar muito feliz por vestir a camisola" dos `verdes e brancos`.

Alisson Santos está a trabalhar no Sporting há alguns meses, e explicou que lhe "passou um filme na cabeça" quando esteve pela primeira vez em Alcochete ou em Alvalade: "Fez-me perceber que estava a conquistar algo muito grande na minha carreira".

Já adaptado ao grupo, Alisson Santos garantiu que "tem sido tudo maravilhoso" e que o grupo o "recebeu muito bem".

E destacou: "Ver o clube ser campeão foi muito bom para mim também. Espero ajudar o grupo para que continue assim. O `mister` e os jogadores procuraram sempre ajudar-me e aproveitei bastante, mesmo sabendo que não podia jogar".

O jovem brasileiro sublinhou que é forte no "um contra um, na velocidade, na procura pelo golo e em ajudar com assistências", tendo admitido que já evoluiu bastante desde que começou a treinar com o plantel comandado por Rui Borges.

"Todos me ajudaram bastante, mas estive mais com o Matheus Reis, que falava comigo sempre depois dos treinos", assinalou.

Sobre a possibilidade de jogar a Liga dos Campeões, Alisson Santos realçou que é "um sonho de todos os jogadores", garantindo que vai "trabalhar muito" para poder ser opção na prova `milionária`.

"Todos os sportinguistas podem esperar de mim muita raça e vontade de vencer. Já vi que todos têm essa vontade e acabo por beber um pouco disso. Espero dar muitas alegrias a todos", rematou.