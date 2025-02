Extremo brasileiro Biel Teixeira reforça Sporting

"Gabriel Teixeira Aragão, mais conhecido por Biel no mundo do futebol, é o segundo reforço da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal neste mercado de Inverno. O jovem extremo assinou contrato com os `leões` até 2029 e ficou com uma cláusula de rescisão estipulada nos 80 milhões de euros", informou hoje o campeão nacional.

Biel, de 23 anos, fez a sua formação no Fluminense e chegou à equipa principal, tendo depois alinhado no Grêmio, por empréstimo, antes de se transferir para o Bahia, em 2023.

O extremo terminou a época passada, de 2024, com 47 jogos disputados, seis golos e 10 assistências, depois de na temporada anterior ter alinhado em 48 partidas, com 11 tentos e sete assistências.

Biel é o segundo reforço do Sporting, orientado por Rui Borges, nesta janela de mercado, depois da contratação do guarda-redes Rui Silva, que alinhava nos espanhóis do Betis.