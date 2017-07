Fábio Coentrão preparado para relançar carreira

Mário Aleixo - RTP 17 Jul, 2017, 10:38 / atualizado em 17 Jul, 2017, 10:38 | Sporting

Depois de uma temporada apagada no Real Madrid, o jogador emprestado pelos madrilenos aos “leões” afirmou, no estágio que a equipa de Alvalade cumpre na Suíça, que encontrou as condições para relançar a carreira.





Em declarações à Sporting TV Fábio Coentrão falou pela primeira vez como jogador do clube de Alvalade, no dia do clube dedicado aos adeptos com o treino aberto a todos e que no último domingo encheu as bancadas do pequeno estádio na localidade de Colovray.O lateral esquerdo exprimiu o que significa vestir a camisola do Sporting: “Hoje posso dizer que concretizei o meu sonho de criança que era representar este clube”.Sobre o público que encheu as bancadas do estádio referiu: “Esteve aqui, à vista de todos, a grandeza do Sporting. Estas pessoas fazem enormes sacrifícios para nos verem. Sou português, conheço bem a grandeza do clube e sei bem ao que vim”, concluiu.