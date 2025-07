Facundo Navarro troca Oliveirense pelo Sporting

“Tenho um enorme gosto e honra por finalmente voltar aqui. Foi este clube que me recebeu na Europa (em 2016/2017) e, quando saí, disse sempre que iria voltar algum dia. Por isso, tenho um enorme prazer em fazê-lo”, reconheceu o avançado, citado pelos "leões".



Facundo Navarro, de 25 anos, totalizou 106 jogos, 83 golos e 22 assistências ao serviço da Oliveirense, com a qual conquistou uma Taça Continental, em 2024/25, numa final precisamente frente ao Sporting (4-2), reencontrando agora o treinador espanhol Edo Bosch, que o orientou no Valongo (2021-2023) e na equipa de Oliveira de Azeméis (2023/24).



“Sei o tipo de treinador e de pessoa que é e estou muito contente por voltar a ser treinado por ele. Conheço vários jogadores, alguns do Valongo, outros da seleção (da Argentina), e sei da classe de todos eles. Em princípio, vai ser fácil entrar no grupo”, afiançou, atestando o “crescimento” enorme do Sporting desde a sua primeira passagem, marcada pela conquista da Liga dos Campeões, então denominada de Liga Europeia, em 2018/19.



Com quatro jogos na equipa principal dos "leões", o avançado foi cedido à Sanjoanense (2019-2021), antes das passagens por Valongo, no qual venceu a edição 2022/23 da Taça Continental, e Oliveirense, ganhando ainda a Taça das Nações pela Argentina em 2024.