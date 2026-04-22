Sporting
FC Porto
FC Porto 0 - 0 Sporting
O Sporting, detentor do título, defende uma vantagem de 1-0 conseguida em casa, na visita ao FC Porto, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol.
Três dias depois de ter perdido em casa com o Benfica, por 2-1, resultado que praticamente os deixou fora da luta pelo tricampeonato, os 'leões' visitam o Estádio do Dragão, casa do líder destacado da I Liga, com uma vantagem trazida de Alvalade, graças a um golo do colombiano Luis Suárez.
Acompanhe na RTP1 o jogo da meia-final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting.
Pode acompanhar com relato na RTP Antena 1 o clássico da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting.
Acompanhe na RTP1 o jogo da meia-final da Taça de Portugal entre FC Porto e Sporting.
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