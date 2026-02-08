FC Porto denuncia insultos racistas durante clássico de basquetebol com Sporting

"Os insultos racistas dirigidos a Wes Washpun e Javian Davis foram imediatamente sinalizados pelo treinador Fernando Sá e os factos ocorridos ficaram registados no relatório elaborado pelos agentes da Polícia de Segurança Pública presentes no local, que de imediato identificaram um dos autores", indicaram os `dragões`, em comunicado.

O emblema portista acrescenta que "repudia em absoluto qualquer forma de racismo, discriminação ou discurso de ódio, práticas que não têm lugar no desporto nem na sociedade", mostrando-se também "solidário com todos os atletas que foram alvo de comportamentos discriminatórios" no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

A nota termina com a garantia de que os `dragões` vão continuar "a colaborar com as entidades competentes para que situações desta gravidade sejam devidamente sancionadas", esperando, por isso, "que sejam tomadas medidas".

À 14.ª jornada da fase regular da Liga de basquetebol, o Benfica lidera a competição, com 27 pontos, seguido do Sporting, segundo, com 25, os mesmos da Ovarense, terceira, enquanto o FC Porto é quarto, com 23.