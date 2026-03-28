FC Porto desmente "de forma absoluta" alegados incidentes antes de jogo com o Sporting

Em comunicado, o clube `azul e branco` considera que as insinuações tornadas públicas são "graves, abusivas e totalmente destituídas de qualquer fundamento", repudiando qualquer tentativa de associação do seu nome a situações que garante não corresponderem à realidade.

Perante a divulgação das alegações, o FC Porto informou ter contactado de imediato a Federação de Andebol de Portugal, a quem negou "categoricamente" os factos, bem como a Polícia de Segurança Pública, solicitando a verificação das condições do balneário visitante do Dragão Arena.

"O FC Porto contactou igualmente a Polícia de Segurança Pública, no sentido de que também essa entidade possa verificar imediatamente e em primeira mão que não existem quaisquer condições anómalas", refere o clube.

Os `dragões` manifestaram ainda total disponibilidade, mediante autorização da federação, para que órgãos de comunicação social acreditados possam aceder às instalações, permitindo uma verificação direta e independente.

No mesmo comunicado, o FC Porto sublinha que se trata de "uma acusação inadmissível, que atinge injustificadamente a reputação de uma instituição", reiterando que não se revê nem se envolve em "este tipo de situações".

Relativamente às indisposições registadas em elementos do Sporting, o clube portista refere apenas que os meios de emergência foram acionados "prontamente", tendo sido prestado "todo o apoio necessário, com profissionalismo e responsabilidade".

O FC Porto conclui destacando o seu percurso "centenário" e uma reputação que considera amplamente reconhecida, exigindo que a sua atuação seja avaliada "com rigor, responsabilidade e respeito".