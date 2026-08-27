FC Porto e Sporting conhecem oito adversários na fase de liga

Fernando Eurico - RTP Antena 1





A partir das 18h00 locais (17h00 em Lisboa), no Fórum Grimaldi, os dois representantes lusos na 72.ª edição da principal prova europeia de clubes vão ser sorteados com dois dos nove emblemas de cada um dos quatro potes, sem se poderem defrontar nesta fase ou encontrar mais do que dois adversários do mesmo país.FC Porto e Sporting vão disputar quatro jogos em casa e quatro fora, entre 08 de setembro e 27 de janeiro de 2027, tal como acontece desde 2024/25, quando a Liga dos Campeões passou a incluir 36 clubes numa fase de liga.Os ‘dragões’, campeões europeus em 1986/87 e 2003/04, voltam dois anos depois para a 28.ª presença na fase principal, enquanto os ‘leões’ somarão a 13.ª, e terceira seguida, após chegarem aos quartos de final em 2025/26.Dezasseis países estão representados no sorteio, cujos potes só vão ser anunciados pela UEFA na manhã de hoje e integram 29 equipas apuradas diretamente - entre as quais o bicampeão europeu Paris Saint-Germain e o Real Madrid, recordista de troféus (15) e treinado pelo português José Mourinho - e sete através do play-off, quarta e derradeira ronda preliminar.