FC Porto e Sporting jogam fora, Benfica recebe Gil Vicente

Programa da sexta jornada





(Com Lusa)





Os ‘dragões’, que venceram os cinco jogos disputados no campeonato e a Supertaça Cândido de Oliveira, chegam ao jogo de sábado depois da primeira derrota da época, na receção aos ingleses do Manchester City (2-0), na jornada inaugural da fase de liga da Liga dos Campeões.O FC Porto vai contar com o regresso do central Bednarek, que cumpriu castigo na ‘Champions’, e tem o médio Froholdt em dúvida, uma vez que recupera de uma concussão cerebral, visitando, no sábado, o Casa Pia, em Rio Maior, casa emprestada da formação que está em último, com apenas um ponto somado.Os ‘dragões’ somam o pleno de 15 pontos e entram em campo com mais dois do que Benfica e Sporting, na jornada que antecede a visita dos ‘encarnados’ ao terreno do FC Porto.Antes de visitar os ‘azuis e brancos’, o Benfica, que venceu os últimos quatro jogos no campeonato depois do empate na estreia com o Académico de Viseu (2-2), vai tentar, pelo menos, manter as distâncias para a frente, na receção ao Gil Vicente, no domingo.Os ‘encarnados’, que somam 54 jogos consecutivos sem perder na I Liga, vão ter pela frente a formação de Barcelos, que soma sete pontos, com menos um jogo, mas não venceu nas duas últimas partidas, averbando uma derrota e um empate.Entre as duas jornadas, o Benfica vai ter ainda pela frente a estreia na fase de liga da Liga Europa, na visita aos italianos os AC Milan, treinados por Ruben Amorim.Também no domingo, o Sporting vai deslocar-se a Famalicão e será aquele que, na teoria, terá a missão mais difícil da ronda dos três da frente, apesar de os famalicenses ainda não somarem nenhuma vitória, com três empates e duas derrotas.Os ‘leões’ também empataram na estreia, na Amadora (2-2), mas venceram os quatro jogos seguintes na I Liga e estão moralizados pelo triunfo a meio da semana frente aos turcos do Galatasaray (3-1), na estreia na Liga dos Campeões desta época.A sexta jornada da I Liga arranca apenas no sábado e prolonga-se até segunda-feira, dia em que serão disputados três jogos, entre eles o duelo entre o Sporting de Braga e o Estoril Praia, que encerra a ronda.Os bracarenses, oitavos com sete pontos, ao perderem na quinta-feira na visita ao Estrela da Amadora, deixaram o grupo de equipas sem derrotas, agora um exclusivo dos três ‘grandes’, do Santa Clara e dos ‘tricolores’.Nacional - Alverca, 15:30Casa Pia - FC Porto, 18:00Académico de Viseu - Vitória de Guimarães, 20:30Benfica - Gil Vicente, 18:00Arouca - Santa Clara, 18:00Famalicão - Sporting, 20:30Rio Ave - Estrela Amadora, 18:45Moreirense - Marítimo, 20:15Sporting de Braga - Estoril Praia, 20:45