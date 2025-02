FC Porto e Sporting vão dar tudo por uma vitória

A vitória é praticamente obrigatória do lado do FC Porto, que não vence há quatro jornadas, após derrotas com Nacional e Gil Vicente e empates com Santa Clara e Rio Ave, com o último jogo já com o argentino Martín Anselmi, que sucedeu a Vítor Bruno e ao interino José Tavares.Já os "leões" chegam ao Estádio do Dragão, no Porto, após três vitórias seguidas na I Liga (Rio Ave, Nacional e Farense) e à procura do terceiro triunfo sobre o FC Porto em quatro jogos esta temporada – vitórias na I Liga e na Taça da Liga e derrota na Supertaça, após prolongamento.No lançamento da partida o técnico dos portistas, Martín Anselmi, mostrou-se entusiasmado para o embate, realçando que os grandes jogos trazem uma responsabilidade acrescida. O treinador argentino falou, ainda, sobre as valências do adversário e a eventual chamada dos novos reforços.Na antevisão do encontro o técnico leonino Rui Borges disse que assumindo que, em termos estratégicos, a partida possa ser mais "fácil" para o FC Porto, o técnico vincou que está apenas preocupado com o que a sua equipa pode fazer no encontro.





O jogo "grande" entre os dois candidatos ao título antecede a receção do Benfica – a seis pontos do Sporting – ao Moreirense, no sábado, às 18h00, com as "águias" a quererem tirar benefícios do clássico e ganhar pontos a um dos rivais ou a ambos.





Números do FC Porto-Sporting



AS 2 SÉRIES PARA O CLÁSSICO:



1 – Equipa que não perde há mais tempo em casa para a I Liga… FC Porto.



2 – Equipa que não perde há mais tempo na I Liga … Sporting.



DESDE QUANDO:



1 – FC Porto não perde em casa para a I Liga desde 7 Abril 2024, são 13 jornadas consecutivas sem perder no Dragão. 10 meses sem perder em casa.



2 – Sporting não perde para a I Liga desde 5 dezembro 2024, são 7 jornadas consecutivas sem perder para a I Liga. 2 meses sem perder no campeonato.



NOTA:



Se houver vitória de alguém… uma das séries vai ser quebrada.



Se houver empate… as 2 séries vão se manter (!)



CARTÕES AMARELOS:



- FC Porto – A 3.ª equipa mais indisciplinada do campeonato, 58 cartões amarelos.



- Sporting – A equipa mais disciplinada do campeonato, 28 cartões amarelos.



- 30 cartões amarelos (30!)… os separam na disciplina.



MARCADORES:



Os dois melhores marcadores do campeonato são destes dois clubes, Gyokeres (22 golos) e Samu (13 golos)