FC Porto já apresentou queixa na FPF contra avançado do Sporting Luis Suárez

A participação dos `dragões` já deu entrada no órgão disciplinar federativo, contestando o comportamento do avançado na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal entre o Sporting e o FC Porto, disputada na terça-feira no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que os `leões` venceram por 1-0, com um golo do internacional colombiano de grande penalidade.

Logo após o final da partida, na zona mista, o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, já tinha assumido a intenção de apresentar queixa contra Suárez por ter "chamado ladrão com gestos" ao árbitro da partida, Cláudio Pereira.

"Enquanto treinador na China, apanhei quatro jogos de suspensão por um gesto igual ao do Suárez. O presidente do Sporting já chamou ladrão ao presidente da FPF, ao João Capela e ao Nuno Almeida. Suaréz acabou por chamar ladrão com gestos ao árbitro", disse o responsável máximo do atual líder da I Liga.

Os `dragões` queixam-se também de alegadas agressões do dianteiro colombiano ao defesa central polaco Bednarek, que saiu ainda na primeira parte devido a problemas físicos - hoje o clube `azul e branco` confirmou um traumatismo na grade costal -, estando em dúvida para o clássico frente ao Benfica, marcado para domingo, da 25.ª jornada da I Liga.

Também no final da partida, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, acusou o homólogo portista de querer fazer de Suárez um "bode expiatório", referindo que os gestos do avançado surgem depois de um lance em que considera que Alberto Costa devia ter sido expulso.

"O que é consequência é o Suárez fazer o gesto. Não estamos a discutir porque é que houve aquilo. Sabem porque está a falar em jogos de suspensão? Porque ele está com medo que o Suárez continue a jogar, porque o Suárez joga muito, faz muitos golos e é uma chatice. Devia ter feito? Não. Mas vamos enquadrar o porquê. Se o Suárez é castigado, quero perceber quantos jogos é que um clube devia ser castigado por condicionar um árbitro, ao transmitir vídeos ao intervalo de jogos até dos infantis", afirmou o líder dos bicampeões nacionais.