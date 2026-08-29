FC Porto recebe City e Sporting o Galatasaray no arranque da fase de liga

Os oito primeiros classificados seguem diretamente para os oitavos de final, as equipas que ficarem entre o nono e o 24.º lugares disputam o play-off de acesso aos ‘oitavos’, enquanto as formações que acabarem entre o 25.º e o 36.º são eliminadas.





Calendário do FC Porto



Manchester City (C) - 8 de setembro, 20:00

Betis (F) - 14 de outubro, 20:00

PSV Eindhoven (C) - 20 de outubro, 20:00

Nápoles (C) - 4 de novembro, 20:00

Feyenoord (F) - 24 de novembro, 20:00

Liverpool (F) - 9 de dezembro, 20:00

Slavia Praga (C), 19 de janeiro, 20:00

LASK (F), 27 de janeiro, 20:00



Calendário do Sporting CP



Galatasaray (C) - 9 de setembro, 20:00

RC Lens (F) - 13 de outubro, 17:45

LASK (C) - 21 de outubro, 20:00

Shakhtar Donetsk (F) - 3 de novembro, 17:45

Manchester United (C) - 25 de novembro, 20:00

AS Roma (F) - 8 de dezembro, 20:00

Barcelona (C) - 20 de janeiro, 20:00

Manchester City (F) - 27 de janeiro, 20:00



O organismo que tutela o futebol europeu divulgou hoje o calendário da fase de liga da ‘Champions’, com o campeão português FC Porto a entrar em ação no dia 8 de setembro, uma terça-feira, frente ao segundo classificado da última edição da Liga inglesa, no Estádio do Dragão, pelas 20h00 (horas de Lisboa).Um dia depois, a 9 de setembro, o Sporting recebe, às 20h00, no estádio José Alvalade, o Galatasay, da Turquia.Na segunda jornada, o Sporting é o primeiro dos dois clubes portugueses em prova a entrar em ação, visitando os franceses do Lens, no dia 13 de outubro, às 17h45, enquanto o FC Porto visita, a 14, os espanhóis do Bétis, numa partida agendada para as 20h00.A terceira jornada ficará marcada por dois jogos em solo português, com o FC Porto a receber os neerlandeses do PSV Eindhoven, na terça-feira, 20 de outubro, e os ‘leões’ a jogarem, um dia depois com os austríacos do LASK, estreantes na competição.Na jornada seguinte da prova milionária, o FC Porto volta a jogar em casa, desta vez com os italianos do Nápoles, em 4 de novembro, um dia depois de o Sporting visitar os ucranianos do Shakhtar.Nas rondas cinco e seis, os ‘azuis e brancos’ visitam, em 24 de novembro, o Feyenoord, dos Países Baixos, e deslocam-se a Inglaterra para jogar com o Liverpool (9 de dezembro), enquanto os ‘leões’ jogam em casa com o Manchester United (25 de novembro) e visitam a Roma (8 de dezembro).Depois de uma paragem superior a um mês, na sétima ronda da competição, o Sporting recebe o FC Barcelona, de Espanha, em 20 de janeiro de 2027, enquanto o FC Porto joga um dia antes, em casa, com o Slavia Praga, da República Checa.O encerramento da fase de liga está marcado para o dia 27 de janeiro, com todas as equipas a entrarem em campo no mesmo dia, com o Sporting a visitar o Manchester City, e o FC Porto a deslocar-se ao terreno do LASK.