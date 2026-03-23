FC Porto recebe Sporting em 22 de abril na segunda mão das `meias` da Taça

Depois de os ‘leões’ terem vencido em casa na primeira mão, por 1-0, a segunda mão está marcada para as 20:45 de 22 de abril, três dias depois de o Sporting ter jogado com o Benfica, na 30.ª jornada da I Liga.



Num encontro entre duas equipas de divisões secundárias, o Torreense, da II Liga, e o Fafe, da Liga 3, jogam à mesma hora do dia seguinte, depois de terem empatado a um golo na primeira mão.



Programa das meias-finais:



1.ª mão:



- Quarta-feira, 04 fev:



Fafe (L3) - Torreense (II), 1-1



- Terça-feira, 03 mar:



Sporting (I) - FC Porto (I), 1-0



2.ª mão:



- Quarta-feira, 22 abr:



FC Porto (I) - Sporting (I), 20:45



- Quinta-feira, 23 abr:



Torreense (II) - Fafe (L3), 20:45



FINAL:



- Domingo, 24 mai:



Sporting (L)/FC Porto (L) - Fafe (L3)/Torreense (II)