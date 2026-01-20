FC Porto-Sporting em 09 de fevereiro, um dia após presidenciais

O jogo entre o FC Porto, líder do campeonato, e o Sporting, bicampeão nacional em título e segundo colocado, vai ser disputado a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, confirmou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



A ronda 21 da I Liga é antecedida do último jogo dos quartos de final da Taça de Portugal, entre Sporting e AVS, a disputar em 05 de fevereiro, às 20:45, que, em caso de vitória dos ‘leões’, pode agendar mais dois clássicos, nas meias-finais da prova ‘rainha’ – em 04 de fevereiro, pelas 20:15, realiza-se a primeira mão das 'meias' entre Fafe e Torreense.



Para o dia da segunda volta das eleições presidenciais, a disputar entre António José Seguro e André Ventura, os dois candidatos mais votados no sufrágio do passado domingo, quando o candidato apoiado pelo PS obteve 31% dos votos e o líder do Chega 23%, a LPFP agendou três jogos, entre os quais a receção do Benfica ao Alverca, em Lisboa, às 20:30.



Também em 08 de fevereiro, o Nacional é anfitrião do Casa Pia, no Funchal, às 15:30, antes de o Sporting de Braga defrontar em casa o Rio Ave, às 18:00.



Quanto à 20.ª ronda, arranca com um dérbi de Guimarães, ente Vitória e Moreirense, na sexta-feira 30 de janeiro, às 20:45, e encerra com a visita do FC Porto ao Casa Pia, em Rio Maior, na segunda-feira seguinte, às 20:45.



Nessa jornada, o Sporting recebe o Nacional, no dia 01 de fevereiro, às 18:00, no mesmo domingo em que o Benfica visita o Tondela, às 20:30.