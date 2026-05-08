FC Porto tenta recorde de pontos, Benfica e Sporting em luta pela Champions

Segunda-feira

Vitória de Guimarães - Casa Pia, 20:15

Gil Vicente - Arouca, 20:15

Tondela - Moreirense, 20:15

Estrela da Amadora - Famalicão, 20:15

Rio Ave - Sporting, 20:15

Santa Clara - Nacional, 20:15

Benfica - Sporting de Braga, 20:15

(Com Lusa) Vitória de Guimarães - Casa Pia, 20:15Gil Vicente - Arouca, 20:15Tondela - Moreirense, 20:15Estrela da Amadora - Famalicão, 20:15Rio Ave - Sporting, 20:15Santa Clara - Nacional, 20:15Benfica - Sporting de Braga, 20:15

Ainda com muito por decidir, embora o primeiro lugar já esteja atribuído aos ‘dragões’, a penúltima ronda do campeonato vai ter sete jogos disputados à mesma hora (20:15) na segunda-feira, incluindo o Benfica-Sporting de Braga, o duelo ‘cabeça de cartaz’ da jornada.A luta pelo segundo lugar e respetiva qualificação para a Liga dos Campeões está ao rubro entre ‘encarnados’ e Sporting, ambos empatados com 76 pontos e com os ‘leões’ a visitarem o campo do Rio Ave, que já assegurou a manutenção.Mas as ‘batalhas’ não ficam por aqui nesta reta final de I Liga, com Famalicão e Gil Vicente a correrem para chegar ao quinto lugar, que deverá dar acesso às provas europeias, e Estrela da Amadora, Casa Pia e Tondela a viverem a sempre dramática tentativa de fuga final à despromoção.A ronda arranca no domingo, com o FC Porto, ainda de ‘ressaca’ da festa do 31.º título, a visitar o AVS, último classificado e já há muito condenado à II Liga. A equipa de Farioli pode ainda chegar aos 91 pontos (tem agora 85) e igualar o recorde da I Liga, que já pertence ao FC Porto desde 2021/22, alcançado sob o comando de Sérgio Conceição.No mesmo dia, no outro encontro que também não tem qualquer influência nos objetivos no campeonato, Alverca e Estoril disputam o nono lugar no Ribatejo.Com um festival de futebol a acontecer na segunda-feira, num cenário muito pouco habitual em Portugal, as atenções ficam viradas para o Estádio da Luz, onde o Benfica recebe o ‘exausto’ Sporting de Braga, que vem uma pesada eliminação nas meias-finais da Liga Europa com o Friburgo.A formação de José Mourinho, que está perto de terminar a temporada sem derrotas na I Liga, não pode contar com o capitão Otamendi nem com o médio colombiano Rios, ambos castigados, mas vai ter pela frente um Braga não só desmoralizado por falhar a final da Liga Europa, mas também com muitos problemas físicos, como é o caso de Ricardo Horta, a sua principal figura.A ‘torcer’ pelo Braga vai estar o Sporting, que, tal como os ‘encarnados’, está obrigado a vencer, mas em Vila do Conde, numa partida em que poderá ter de volta o capitão Morten Hjulmand, médio dinamarquês que tem estado lesionado.Mesmo estando em igualdade pontual com o eterno rival e vizinho, os ‘leões’ precisam de um deslize do Benfica até final do campeonato, já que têm desvantagem no confronto direto.A sonhar com a Europa, o Famalicão, quinto, com 52 pontos, joga na Reboleira com o aflito Estrela da Amadora, enquanto o Gil Vicente, sexto, com 50, recebe o já tranquilo Arouca.Nesta ronda, a luta pelas provas europeias cruza-se com a luta pela manutenção, com o Estrela praticamente obrigado a pontuar perante o Famalicão. A formação da Amadora está no 15.º posto, com 28 pontos, mais dois do que o Casa Pia, 16.º e em lugar de play-off de manutenção, que tem deslocação difícil a Guimarães, e mais três do que o Tondela, 17.º e em posto de despromoção, que recebe o Moreirense.Fora deste grupo, o Nacional, 14.º, com 31 pontos e que joga nos Açores frente ao Santa Clara, é o único que não assegurou matematicamente a manutenção, embora só um verdadeiro desastre poderá atirar os madeirenses para a II Liga, numa altura em que já sabem que vão voltar a ter a companhia do rival Marítimo na próxima temporada no primeiro escalão.AVS - FC Porto, 18:00Alverca - Estoril Praia, 20:30