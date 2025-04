FC Porto vence Sporting na Taça Hugo dos Santos

As duas equipas chegaram à terceira e última jornada do Grupo B da Taça Hugo dos Santos de basquetebol empatados no primeiro lugar e já com o passaporte na mão para a fase final da prova, marcada para Gondomar.



Duas semanas e meia depois de terem derrotado os "leões" na final da Taça de Portugal, após os dois triunfos alcançados na fase regular do campeonato, os "dragões" voltaram a ser mais fortes, num encontro que foi equilibrado até à entrada dos cinco minutos finais (69-66).



O fator decisivo no desfecho deste embate foram os lançamentos de três pontos, visto que o FC Porto converteu 15 de 34 tentados, o que lhe rendeu 45 dos 82 pontos que marcou, e o Sporting concretizou apenas quatro de 21.



Peripécias do encontro



Os "leões" apresentaram-se neste reencontro com uma grande atitude competitiva e foi por isso que venceram o primeiro período por 17-18, com o base Anthony Barber já a destacar-se, ele que iria ser o melhor marcador do jogo, com 30 pontos.



O equilíbrio prosseguiu no segundo período, tendo o base Toney Douglas fechado primeira parte com um triplo, que permitiu ao FC Porto chegar ao intervalo empatado a 37, depois de os ‘leões’ terem conseguido uma vantagem de cinco pontos (32-37).



Barber continuou em destaque e a somar pontos devido à sua qualidade, que, porém, não apareceu da linha de lance livre e nos triplos que foi tentando, com escasso êxito.



O FC Porto mostrou-se forte no jogo exterior, beneficiando da pontaria afinada de Xeyrius Williams (26 pontos) e da qualidade de Toney Douglas a defender, a atacar e a servir (10 assistências).



Sem os mesmos trunfos individuais, o Sporting usou a velocidade e uma grande vontade para lutar pelo resultado e, por isso mesmo, o quarto e derradeiro período chegou com as equipas empatadas a 61 pontos.



Depois de meia hora em que o comando do marcador andou de um lado para o outro, sem uma tendência definida, Max Landis conseguiu um triplo que deu quatro pontos de avanço ao FC Porto (66-62).



Daí para a frente, os portistas guardaram a vantagem entretanto alcançada e a equipa lisboeta não conseguiu melhor do que algumas aproximações, como aconteceu quando Barber concretizou, coisa rara, um triplo (72-69).



Foi nessa altura, já com o tempo a esgotar-se, que Toney Douglas assumiu as rédeas do FC Porto e conduziu a equipa a uma triunfo suado e decidido apenas na ponta final do jogo.