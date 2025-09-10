Fotis Ioannidis fez o primeiro treino pelo Sporting CP
Depois da pausa para as seleções, Rui Borges orientou o treino de quarta-feira de preparação para o jogo com o Famalicão, da quinta jornada. O avançado Ioannidis esteve pela primeira vez com os colegas de equipa.
O internacional grego fez trabalho de ginásio, juntamente com os restantes internacionais: Vagiannidis, Debast, o capitão Morten Hjulmand, Kochorashvili, faltando ainda as chegadas de vários jogadores que estiveram nas seleções.
Entre eles Rui Silva, Francisco Trincão, Gonçalo Inácio e Pote que representaram Portugal nas partidas frente à Arménia e Hungria.
Para colmatar as várias ausências, Rui Borges chamou ao treino vários jogadores da formação. O Sporting vai entrar em campo no próximo sábado, às 20h30, frente ao Famalicão. Por essa altura já saberá o resultado do atual líder da Liga, o FC Porto.