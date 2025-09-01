Fotis Ioannidis oficializado como reforço do Sporting
O bicampeão nacional anunciou esta segunda-feira a chegada de Fotis Ioannidis para a frente de ataque. O jogador de 25 anos chega a Alvalade depois de um ano em que esteve sempre ligado ao clube verde e branco e assina até 2030.
O Sporting revelou, numa nota oficial, a chegada do avançado grego que assina contrato até 2030. O negócio foi realizado com o Panathinaikos por 22 milhões de euros mais três milhões em variáveis com o clube da liga grega a manter 25 por cento de uma venda futura.
Fotis Ioannidis assina até 𝟐𝟎𝟑𝟎 🇬🇷 pic.twitter.com/Prkxb5voEB— Sporting CP (@SportingCP) September 1, 2025
A cláusula de rescisão é de 100 milhões de euros e junta-se ao colombiano Luis Suárez como opção para a frente de ataque após a saída de Viktor Gyokeres (para o Arsenal) e a mais que provável ida de Conrad Harder para o estrangeiro.
Ioannidis é internacional pela seleção grega. Leva 17 partidas e seis golos marcados pela equipa helénica. Depois de despontar no Levadiakos, Ioannidis chegou ao Panathinaikos na temporada 2020/21.
Em cinco temporadas completas, o jogador marcou 51 golos e fez 15 assistências. Esta temporada ainda fez cinco jogos, sem marcar qualquer golo.
Tópicos