Francisco Costa eleito o melhor andebolista jovem da Europa

Segundo melhor marcador da Liga dos Campeões, com 136 golos, apenas batido pelo dinamarquês Mathias Gidsel, ‘Kiko’ Costa recebe o prémio para melhor jovem dois anos depois de o irmão Martim Costa ter sido galardoado.



Além de ter ajudado o Sporting a chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões, Francisco Costa foi ainda crucial no inédito quinto lugar de Portugal no Europeu, no qual foi eleito o melhor jovem e o melhor lateral direito.



A francesa Sarah Bouktit (Metz) e o guarda-redes dinamarquês Emil Nielsen (FC Barcelona) foram escolhidos como os melhores jogadores da temporada, com a também francesa Lylou Borg (Metz) a ser a melhor jovem.

