Francisco Trincão renova com o Sporting até 2030

"É uma grande sensação. Era algo que já estava a ser falado há algum tempo e agora concretizou-se. Estou muito feliz por poder continuar de leão ao peito", disse o jogador, em declarações aos meios do clube.

Trincão, de 26 anos, chegou aos `leões` na época 2022/23, por empréstimo dos espanhóis do FC Barcelona, com o Sporting a adquirir depois o passe do extremo, que tem sido umas das principais figuras da equipa nas últimas temporadas.

O internacional português, que ao serviço do Sporting já conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal, tinha contrato até 2027, prolongando agora a sua ligação aos `leões` por mais três temporadas.

Francisco Trincão passou na sua formação por Vianense, FC Porto e Sporting de Braga, equipa na qual se destacou e levou o FC Barcelona a avançar para a sua contratação na época 2020/21.

O extremo não se afirmou nos catalães e acabou por ser cedido aos ingleses do Wolverhampton, antes de chegar ao Sporting. Esta época, Trincão soma 38 partidas nos `leões` nas diferentes competições, com 11 golos marcados e 12 assistências.

Trincão mostrou-se satisfeito por renovar com os ‘leões’ e destacou os títulos e o percurso “até ao Marquês” como os melhores momentos vividos, elogiando ainda a prestação do Sporting esta época na Liga dos Campeões.



O Sporting apurou-se diretamente na fase de liga para os oitavos de final da ‘Champions’ e vai defrontar os noruegueses do Bodo/Glimt.



“Estamos contentes. Ao passarmos nos oito primeiros, poupámos dois jogos, o que foi bom. Tivemos agora um sorteio difícil, mas estamos motivados por continuar na competição", salientou.



Em relação ao facto de ser utilizado em diferentes posições no ataque pelo técnico Rui Borges, Trincão defendeu que procura sempre dar o melhor de si.



“Tento responder sempre da melhor forma, seja à esquerda, à direita ou onde o míster precisar de mim. Hoje, sou um jogador mais completo e maduro e consigo fazer bastantes coisas dentro do jogo", concluiu.



