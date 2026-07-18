Francisco Trincão ruma aos sauditas do Al Ahli após quatro anos no Sporting

"A Sporting SAD chegou a acordo com o Al Ahli para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Francisco Trincão", lê-se no comunicado enviado pelos `verdes e brancos` à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O extremo, que tinha uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (ME), foi transferido por aproximadamente 40 ME (45 milhões de dólares), num valor a que podem acrescer mais 4,3 (cinco milhões de dólares) por objetivos, ficando os sauditas responsáveis pelo mecanismo de solidariedade (1,75 ME, aproximadamente dois milhões de dólares), assim como os encargos de intermediação.

Francisco Trincão, de 26 anos, chegou ao Sporting em 13 de julho de 2022, por empréstimo do FC Barcelona, tendo, nas quatro épocas de `verde e branco` conquistado dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

O campeão da Europa de sub-19 em 2018 e vencedor da Liga das Nações 2024/25 foi um dos convocados por Portugal para o Mundial2026, no qual a equipa das `quinas`, sob o comando de Roberto Martínez, `caiu` nos oitavos de final, frente à Espanha (1-0).

O agora 19 vezes internacional por Portugal, com três golos marcados, envergou a camisola dos `leões` em 208 ocasiões, assinando 47 golos.

O Sporting investiu 21 ME na contratação de Trincão, inicialmente 10 no empréstimo e em metade dos direitos desportivos, que foram comprados na totalidade pelos `leões` em 2025.

Trincão passou na formação por Vianense, FC Porto e Palmeiras FC (de Braga) até chegar ao Sporting de Braga, no qual iniciou a carreira sénior e do qual saltou para o FC Barcelona com apenas 20 anos, em 2020/21, por 31 ME, e representado o Wolverhampton, por empréstimos dos catalães, em 2021/22.