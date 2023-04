François Letexier arbitra o Sporting-Juventus

O árbitro francês François Letexier será o juiz principal do encontro e será auxiliado pelos compatriotas Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni e Stéphanie Frappart. O holandês Pol van Boekel será o VAR com assistência de Rob Dieperink.



Recorde-se que Letexier já arbitrou esta época um encontro dos "leões" - o empate a um golo em Alvalade frente ao Midtjylland no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.



A Juventus viaja até Alvalade com uma vantagem de 1-0 trazida da primeira mão em Turim, com golo solitário de Gatti.





A UEFA indicou também o árbitro português Artur Soares Dias para o jogo da Liga Europa entre Sevilha e Manchester United, a disputar, igualmente, na quinta-feira, no Estádio Ramón Sanchéz-Pizjuán.



Artur Soares Dias terá Paulo Soares e Pedro Ribeiro como assistentes, Tiago Martins no VAR, coadjuvado por Luís Godinho, e António Nobre como quarto árbitro, num jogo em que Sevilha e United chegam após um empate 2-2 na primeira mão.