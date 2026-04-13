François Letexier dirige Arsenal - Sporting





(Com Lusa)

Letexier, de 36 anos, vai ter os compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni como assistentes, enquanto o alemão Bastian Dankert vai ser o videoárbitro.O francês vai arbitrar pela quarta vez um encontro dos ‘leões’, o primeiro na Liga dos Campeões, depois de ter estado três vezes em jogos da Liga Europa, sempre em Alvalade, sendo que o Sporting nunca perdeu com Letexier.Em 2018/19, Letexier esteve na vitória do Sporting sobre o Qarabag (2-0), seguindo-se empates a um golo com Midtjylland e com a Juventus, ambos na temporada 2022/23.O Sporting visita na quarta-feira (20:00) o Arsenal, depois de os ‘gunners’ terem vencido em Alvalade, por 1-0, com um golo do alemão Kai Havertz, aos 90 minutos.Letexier já esteve esta temporada num encontro de uma equipa portuguesa, na receção do Benfica ao Real Madrid (0-1), na primeira mão do play-off, marcada pelos alegados insultos racistas do argentino Gianluca Prestianni ao brasileiro Vinicius Júnior, logo depois de o avançado do Real Madrid ter marcado o único golo da partida.O árbitro francês ativou o protocolo antirracista, o que fez com que o jogo estivesse vários minutos interrompido, expulsando ainda, mais perto do final do encontro, o treinador dos ‘encarnados’, José Mourinho, por protestos.