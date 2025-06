Frederico Varandas admite "forte probabilidade" de Viktor Gyökeres sair do Sporting

"O Sporting está muito tranquilo em relação ao dossiê Viktor Gyökeres. O Sporting não precisa de vender o Viktor Gyökeres. Felizmente, o Sporting já passou as fases de termos de vender o nosso melhor ativo. Da mesma forma que não precisamos de vender, também não somos insensíveis aos sonhos do Viktor. Acho que há uma forte probabilidade de sair", começou por afirmar, em declarações aos jornalistas antes do início a Assembleia Geral (AG) de aprovação do orçamento do clube para 2025/26.

Frederico Varandas justificou essa probabilidade com o facto de, nos derradeiros dias, ter visto futebolistas da idade de Gyökeres a serem negociados para clubes interessados no sueco por 65 e 75 milhões de euros (ME), como Martín Zubimendi, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, para ingleses do Arsenal ou Manchester United.

"Penso que não têm o valor e qualidade do Viktor e também têm cerca de 26 anos. Por isso, dadas as exigências que nós consideramos ser o valor justo de mercado do Viktor, acredito seriamente que possa sair, a não ser que tenha o pior agente do mundo, coisa que eu não acredito", realçou o presidente do clube `verde e branco`.

Reforçando o "compromisso" com o agente, em reunião no início da última época, de que o dianteiro não sairá pelo valor da cláusula de rescisão, Frederico Varandas garantiu que "de certeza absoluta" não é vendido por 60 ME, mais 10 por objetivos.

"Quero que os sportinguistas saibam que poderão aproveitar um fantástico verão, no qual são bicampeões e têm uma `dobradinha` para festejarem, e para estarem tranquilos. O clube respeita, o Viktor vai cumprir os seus sonhos e nós estaremos preparados para atacar o alvo", salientou, antes de entrar para a AG.

Frederico Varandas apontou que já passou "por inúmeros dramas de mercado" e "o fecho de mercado é cura para todos os males", sendo que ter no plantel atletas contrariados "não será problema", em dia de votação do orçamento para 2025/26.

"É uma fase fantástica e foi um ano fantástico do Sporting e estamos aqui para se aprovar o orçamento e continuamos o nosso rumo e caminho", frisou o dirigente.

Em duas temporadas com Viktor Gyökeres no plantel `leonino, o Sporting sagrou-se bicampeão português e, na última temporada, conseguiu uma `dobradinha` que já não alcançava há mais de 70 anos, com o auxílio de 97 golos em 102 jogos do sueco.