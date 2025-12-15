Frederico Varandas anuncia recandidatura à presidência do Sporting

O anúncio do presidente do Sporting foi feito durante a cerimónia de entrega dos Prémios Stromp, que decorreu em Lisboa.

Frederico Varandas, de 46 anos, à frente do clube desde 2018, considera que o trabalho ainda não está terminado, pelo que vai apresentar-se de novo a votos nas eleições de março.

"Consideramos estar a meio da nossa missão. Na escola de onde venho, nunca se sai a meio de uma missão. Quero aqui anunciar que nos iremos recandidatar ao Sporting Clube de Portugal, nas eleições de março de 2026", anunciou.

c/ Lusa