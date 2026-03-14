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Frederico Varandas conquista o "tri" aos comandos do Sporting Clube de Portugal
Frederico Varandas sucede a Frederico Varandas na presidência do Sporting Clube de Portugal. Os mais de 18 mil sócios leoninos, que este sábado se deslocaram ao Pavilhão João Rocha reelegeram Varandas para um terceiro mandato aos comandos do clube 'verde e branco', com 67 mil 106 votos.
Frederico Varandas é assim o 44.º presidente leonino, e é o segundo no cargo com maior longevidade, só suplantado por João Rocha que esteve à frente do clube durante 13 anos.
Dos mais de 18 mil sócios, a lista A de Bruno Sá recebeu 4710 votos, de 919 sócios (6,28%), sendo que a lista B, de Frederico Varandas, coube 67 mil 106 votos (89,47%), correspondente a 12 mil 897 sócios.
O anúncio foi feito pelo ainda presidente da Mesa de Assembleia Geral (MAG), João Palma.
O médico de profissão acumula com o cargo de presidente do Sporting desde 2018, assumindo a cadeira após a tumultuosa passagem de Bruno de Carvalho pelos ‘Leões’, especialmente depois do ataque à Academia de Alcochete.
Dois mandatos com muitas conquistas
Desde que Frederico Varandas chegou ao clube de Alvalade, os leões viram estabilizada a condição financeira do clube, o que levou a uma valorização da marca Sporting no todo. Também os resultados desportivos conseguidos nos últimos anos, principalmente a conquista de três campeonatos, para além de uma Supertaça, duas Taças de Portugal e três Taças da Liga, são marcas de destaque no mandato de Varandas.