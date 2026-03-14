Frederico Varandas conquista o "tri" aos comandos do Sporting Clube de Portugal

Frederico Varandas é assim o 44.º presidente leonino, e é o segundo no cargo com maior longevidade, só suplantado por João Rocha que esteve à frente do clube durante 13 anos.





Dos mais de 18 mil sócios, a lista A de Bruno Sá recebeu 4710 votos, de 919 sócios (6,28%), sendo que a lista B, de Frederico Varandas, coube 67 mil 106 votos (89,47%), correspondente a 12 mil 897 sócios.





O anúncio foi feito pelo ainda presidente da Mesa de Assembleia Geral (MAG), João Palma.





O médico de profissão acumula com o cargo de presidente do Sporting desde 2018, assumindo a cadeira após a tumultuosa passagem de Bruno de Carvalho pelos ‘Leões’, especialmente depois do ataque à Academia de Alcochete.





Dois mandatos com muitas conquistas





Desde que Frederico Varandas chegou ao clube de Alvalade, os leões viram estabilizada a condição financeira do clube, o que levou a uma valorização da marca Sporting no todo. Também os resultados desportivos conseguidos nos últimos anos, principalmente a conquista de três campeonatos, para além de uma Supertaça, duas Taças de Portugal e três Taças da Liga, são marcas de destaque no mandato de Varandas.